Fırat Üniversitesinin 4 TÜBİTAK projesi kabul edildi

Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) 4 adet TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 4 adet TÜBİTAK 1001 projesi, bilimsel değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Çakar yürütücülüğünde hazırlanan “Yukarı Fırat Bölümü’ndeki Tarihi Köprülerin Tespiti ve İncelenmesi” başlıklı proje, Teknik Bilimler MYO (Meslek Yüksekokulu) Öğr. Gör. Dr. Fatih Demir yürütücülüğünde hazırlanan “Nonstemi Hastalarının Tıkalı Koroner Arterlerinin Spesifik Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşımlarla Tespit Edilmesi” başlıklı proje, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canpolat yürütücülüğünde hazırlanan “Humanin Hormonunun Erkek Sıçanlarda Puberteye Geçiş, Cinsel Davranış ve Üreme Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” başlıklı proje ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel yürütücülüğünde hazırlanan “Okul Öncesi Dönemde Hafif Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Matematik Becerilerini Geliştirme ve İzlemeye Yönelik Bir Mobil Uygulama (Özçimo)” başlıklı projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Ayrıca FÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan 5 projenin de diğer başvuru dönemini beklemeden yeniden değerlendirilmesi uygun bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Başarılarından dolayı proje yürütücüleri ve ekiplerini tebrik ediyorum, TÜBİTAK 1001 projeleri büyük öneme sahip. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en fazla projesi kabul edilen 2'nci üniversite olduk. Özellikle farklı alanlardan projelerin kabul edilmesi memnuniyet verici. 2'nci dönemi beklemeden yeniden değerlendirilecek 5 projeden de olumlu sonuçlar alınmasını bekliyoruz. Bu sayede önemli bir bütçe üniversitemize aktarılacak. Yönetim olarak proje çalışmalarına verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz. 2022 yılı 2'nci döneminde de önemli başarılar bekliyoruz” dedi.

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