Çaldığı televizyonu naylonla gizleyip, el arabasıyla taşıdı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, çalıntı televizyonu el arabasına koyup, üzerine de naylon örterek götüren hırsızlık şüphelisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, 16 Temmuz gecesi, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda oturan kişi, şüphelinin sokakta boş el arabasıyla gezindiğini fark etti. Apartmana giren şüphelinin elinde televizyonla çıktığını ve el arabasına koyarak üstünü de naylonla örttüğünü gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolurken, görüntü çeken kişi de polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-07-18 16:17:57
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