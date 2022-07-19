CHP ekonomi masası Elazığ’da

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.



Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyeleri Elazığ’a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Turan Aydoğan, Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, İzmir milletvekili Bedri Sertel, Uşak milletvekili Özkan Yalım, Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve 24. Dönem İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türeli bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. CHP İl Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından karşılanan heyet 2 günlük ziyaretlerin ardından Tunceli’ye gidecek.



Bu hafta çalışmalarını Elazığ ve Tunceli’de gerçekleştireceklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "2 gün Elazığ’da olacağız ondan sonra Tunceli’ye hemen ardından Ankara’ya döneceğiz. Elazığ’da Türkiye ekonomisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi politikalarıyla ilgili görüşlerimizi ve yapacaklarımızı anlatacağız aynı zamanda Elazığ’da iş çevrelerinin çiftçilerimizin ve esnaflarımızın ekonomi ile ilgili sorunlarını dinleyip o sorunlarla ilgili il yönetimi ve milletvekilimizin geliştirmiş olduğu bir takım tedbir ve öneriler var onları da konuşup değerlendireceğiz” dedi.

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