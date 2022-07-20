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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı

İHA

Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı

Su Topu Türkiye Şampiyonası 12 ilden 18 takımın katılımıyla Elazığ’ın ev sahipliğinde başladı.
Anadolu Yıldızlar Ligi müsabaka takvimine göre Elazığ’ın ev sahipliğinde 12 ilden 18 takımın katılımıyla Su Topu Türkiye Şampiyonası başladı. 8 kız ve 8 erkek takım 2024 Temmuz tarihleri arasında Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda müsabakalar oynanacak. Organizasyonun resmi açılışına, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, STK temsilcileri ve sporcular katıldı.
Birçok ilden müsabakalara katılım olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Tabi sizler de çok şanslısınız. Elazığ’ımızın sahip olduğu bir çok güzelliği gezme ve görme fırsatı bulacaksınız. İlimize tekrar şeref verdiniz hoş geldiniz, hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Anadolu Yıldızlar Ligi'nin şuan ülkede gerçekleştirilen spor organizasyonlarının parlayan yıldızlarından olduğu aktaran Daire Başkanı Hakan Bebek, "İl müdürlüklerimiz bünyesinde yer alan antrenör ve idari kadrolarımıza teşekkür etmek istiyorum. Su topu artık sadece belirli illerde gerçekleştirilen bir organizasyon değil, Türkiye’nin her yerinde gururla gerçekleştireceğimiz bir spor dalı olarak karşımız da olacak" diye konuştu.
Elazığ'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile Anadolu’nun köklü medeniyet şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "İl müdürlüğü olarak buraya gelen misafirlerimize üstümüze düşeni yapacağız. Tabi, özellikle son bir yıl içerisinde Elazığ’ı şampiyona şehri olarak nitelendirdik. Bunu söylerken hakikaten Elazığ'da 6 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye finali ve 12 grup şampiyonasıyla 20'nin üzerinde müsabakayı gerçekleştirdik. Bu müsabakalara gerçekleştirmemiz de hem mesai arkadaşlarımızla hem de paydaş kurumlarımızla yaptık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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