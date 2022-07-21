Elazığ'da 'Anadoluyuz Biz Projesi' sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Elazığ'da sürdürülen “Anadoluyuz Biz Projesi” çerçevesinde 40 genç Rize'ye gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Anadoluyuz Biz Projesi” çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde yine gelen gençleri ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dün 40 genci Rize’ye yolculadı. Gençler, doğal güzellikleri içinde barındıran Karadeniz’in özel şehirlerinden biri olan Rize’de 4 gün boyunca düzenlenecek programlarla gezme fırsatı bulacak.

Gezi hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız destekleri gerçekleştirilen projeler çerçevesinde daha öncesinde Anadolu’nun farklı illerinden gelen gençlerimizi Anadoluyuz Biz Projesi çerçevesinde ilimizde ağırlamıştık. Projenin devamında şehrimizden gençlerimizi Rize iline uğurluyoruz. Tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulan gençlerimiz, yöresel yemekleri tatma imkanı bulacak. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlıklar dostluklar kurup, farklı illerden gönül köprüsü kuracaklar. Bir çok gencimizin gerek kamplarla gerekse gezilerle yeni şehirler keşfediyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.