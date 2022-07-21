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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Muhalefet terörle aralarına gerekli mesafeyi koyamadı" "Muhalefet bütün yurdumuzu donattığımız çok büyük ölçekte ki yatırımlara karşı çıkıyorlar" "Muhalefet 15 Temmuz'da şehitlerimizi hiçbir şekilde gündeme getirmedi"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Muhalefet terörle aralarına gerekli mesafeyi koyamadı" "Muhalefet bütün yurdumuzu donattığımız çok büyük ölçekte ki yatırımlara karşı çıkıyorlar" "Muhalefet 15 Temmuz'da şehitlerimizi hiçbir şekilde gündeme getirmedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, "Son dönemde bu yatırım karşıtlığına ek olarak maalesef ve bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Terörle aralarına gerekli mesafeyi koyamamak da eklenmiş durumdadır. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz’un yıl dönümünü yaladık. 252 şehit verdiğimiz çok ciddi bir mücadelenin yıldönümüydü ve üzülerek gördük ki bu yıl dönümünde muhalefet şehitlerimizi hiçbir şekilde gündeme getirmediği gibi FETÖ söylemini de ağzına alamadı” dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, bir dizi ziyaret çerçevesinde Elazığ’a geldi. İlk önce Elazığ Belediyesine giderek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Ömer ileri, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılım sürecini devam ettireceğiz"
Bugün gerçekten çok heyecan verici ve yüksek enerjili bir program gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, "Sabah saatlerinden itibaren ziyaretlerimize başladık. Şuan da İl Başkanlığımızdayız. İlerleyen saatlerde de inşallah hem teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalarımızla bir araya geleceğiz hem de gençlerimizle dijital Türkiye’yi konuşacağız. Bu konuşmalarımızda Türkiye’nin dijital dönüşüm noktasında kat ettiği mesafeyi hep beraber değerlendireceğiz ve özellikle AK Parti iktidarlarının özellikle teknoloji alanında ileriye yönelik vizyonları konusunda bilgi paylaşımında bulunacağız. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda 21 Temmuz 1946’da yapılan ve çok partili hayatımızın ilk genel seçimlerini oluşturan seçimlerin yıl dönümü. Bununla da ilgili ufak bir değerlendirme yapmamız lazım. Bu seçimler de milletimiz gayet iyi biliyor malum açık oy gizli sayım takip edilmişti. Bu pusulaların sayımından sonra yine o dönemin iktidarı tarafından son anda gündeme getirilen bir düzenleme ile bu pusulalar kısmen yakılmıştı. Bu seçime giden süreçte o dönem yeni kurulmuş olan Demokrat Parti, radyo kanalları üzerinden maalesef propaganda yapamamıştı. Bu şekilde sözde bir seçim kazanan bir zihniyet vardı o dönemde. O seçimi belki kazandılar ama demokrasi tarihi açısından önemli bir skandala imza atmışlardı. İşte biz bugün aynı zamanda bu talihsiz seçimin de yıl dönümünü yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki bu zihniyet dün olduğu gibi bugün de millet iradesi noktasında ciddi endişelere sahip. Bizler de bu mücadelemizi yani millet iradesini en üstte tutmak yolundaki mücadelemizi devam ettiriyoruz devam da ettireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinden geçmiş olduğumuz atılım sürecini sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Muhalefet terörle arasına gerekli mesafeyi koyamadı"
Siyaset dediğimiz zaman tabi ki ilk akla gelen unsurlardan bir tanesinin millete hizmet götürmek olduğunu da aktaran İleri, “AK Parti bu hizmet siyasetini iktidarda olduğu 20 yıl boyunca büyük bir kararlılıkla ve taviz vermeden uygulamaktadır. Ancak bu hizmetlerin sonucunda muhalefetten gördüğümüz tepkilere baktığınızda 1950’lerden itibaren değişmeyen bir yaklaşım görüyoruz. Nedir o yaklaşım, bir kere ayrım yapmadan bütün yatırımlara karşı çıkmak. O dönemde Hirfanlı Barajına karşı çıkan size bu barajı yaptırmayız, bu barajı yapacaksınız sonra elektriği toprağa mı vereceksiniz diyen zihniyet bugünler de yine bütün yurdumuzu donattığımız çok büyük ölçekte ki yatırımlara da karşı çıkıyorlar. Karşı çıkarken de hakikaten akla ve mantığı sığmayan argümanlarla yapıyorlar. Bu argümanlardan bir tanesi de eminim size de sıklıkla geliyordur. Garanti koşullarının anlamlı olmadığı ekonomik fizibilitesinin olmadığı yönündeydi ki bakanlığımızın yapmış olduğu son açıklamalarda açık ve net olarak ortaya konmuştur ki bu yatırımlar stratejik olmanın yanında aynı zamanda ekonomik anlamda da fizibil yatırımlardır. Bu zihniyet devam ediyor. Dolayısıyla onların bu tenkitleri ve eleştirilerini de bu çerçeveden ele almak gerekir diye düşünüyorum. 1950’lerden beri devam eden bir yaklaşım dedik ama buna şunu da eklememiz lazım. Son dönemde bu yatırım karşıtlığına ek olarak maalesef ve bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Terörle aralarına gerekli mesafeyi koyamamak da eklenmiş durumdadır. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz’un yıl dönümünü yaladık. 252 şehit verdiğimiz çok ciddi bir mücadelenin yıldönümüydü ve üzülerek gördük ki bu yıl dönümünde muhalefet şehitlerimizi hiçbir şekilde gündeme getirmediği gibi FETÖ söylemini de ağzına alamadı. Bunu yapamayanlar bu dönemde AK Parti teşkilatlarını ki, AK Parti teşkilatları hakikaten seçim olsun olmasın her dönem yoğun çalışmalarıyla bilinen teşkilatlardır ve sürekli sahadalardır. Bu söylemi dile getiremeyenlerin milletin en büyük sınavında buna şahit olamayanların şimdi karşımıza çıkıp AK Parti sahalara çıkmıyor demelerini ben çok anlamlı bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"CHP ekonomi masası, Kapalı Çarşıdan yöresel ürünlerimizi alıp geldikleri yere gitsinler"
CHP ekonomi masasının Elazığ’a gelmelerinin sembolik bir ziyaret olduğunu ifade eden AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Onların asıl kaygıları Elazığ değil siyasi kaygıları var. Kendilerinin geçmişte çıkarmış oldukları bir milletvekilini farklı bir yere kaptırmamanın hezeyanı içindeler. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz 20 yıldır AK Parti siyaseti olarak Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu AK Parti siyaset şemsiyesi altında siyaset yaparak kendimizi ve siyasetimizi güncelleyerek bugüne kadar geldik. Onlara da tavsiyemiz ara sıra gelip şov yaparak ya da burada grup toplantısı yaparak Elazığ’dan çıkarabileceklerinin olmadığını Kapalı Çarşımıza giderek orada bizim çok güzel ürünlerimiz var. O ürünlerimizden alsınlar ve geldikleri yere gitsinler" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri’ye, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AK Parti Elazığ teşkilat eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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