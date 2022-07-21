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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İHA

Elazığ’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Yurtbaşı yolu Beyyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 FR 928 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 23 LP 339 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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