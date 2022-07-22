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CHP’ye tepki gösteren Mevlüde Teyze: "Herkes alıyor, yiyor hiç aç kalan yok dedim"

İHA

Önceki gün Elazığ'da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, "CHP'li heyet 'pahalılık var' dedi. Elimdekileri gösterdim, herkes alıyor yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık" dedi.

CHP’ye tepki gösteren Mevlüde Teyze: "Herkes alıyor, yiyor hiç aç kalan yok dedim"

Önceki gün Elazığ’da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, "CHP'li heyet 'pahalılık var' dedi. Elimdekileri gösterdim, herkes alıyor yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık" dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde Teyze heyete tepki gösterdi. 45 gündür hasta eşine refakatçı olan 2 çocuk annesi Mevlüde Benderlioğlu (74) CHP heyeti ile aralarında geçen konuşmanın ardından, eşinin tedavi olduğu ve '5 yıldızlı otel konforunda' diye tabir ettiği Fethi Sekin Şehir Hastanesinde İHA’ya açıklamalarda bulundu.
Eşine erik almak için kapalı çarşıya gittiğini belirten Mevlüde Benderlioğlu, ''Buradan giderken içime doğmuştu. Kızıma da dedim. Keşke onlara rastlasam bir iki bir şey şöyleyim dedim. Oradan birine sordum bunlar kim diye o da dedi CHP. Ben dedim niye gelmişler. İçlerine girdim niye geldiniz ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Hepsi durdu baktı. Onlar da dedi pahalılık var. Elimdekileri gösterdim, herkes alıyor yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi başa geldi geleli benim param hiç bitmedi. Önceden mal ucuzdu para yoktu” diye konuştu.

"Onların kökü gelse yine yapamaz"
Eşinin emekli olduğunda 700 lira aldığını aktaran Benderlioğlu, “Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. Ama bunlar nankörler. Valla Kılıçdaroğlu hakkında hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Eşim 15 yıldır Palu ilçesine gitti geldi. O zaman onlar baştaydı. Eşim bir bakkalı tanıyordu diye sana yağını cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar cebi de yağ oluyordu. Bakkal saklayarak veriyordu. Tüp kuyruktu. Fikri bozuk olanlar bunları bilmiyor ama fikri düzgün olanlar biliyor. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi. Biz emekli olduk. O zaman Ecevit baştaydı. Her gün diyordu bu ay işçilerin maaşı yok. Acımızdan öldük derdik. Şimdi öyle bir derdimiz yok. Onların kökü gelse yine yapamaz. Ankara’ya, İstanbul’a gitti batırdılar. Ne yapmışlar. Her yeri batırdılar. Bunlar Türkiye’ye gelse Türkiye’yi de batırır” şeklinde konuştu.

"Kim ne diyorsa ortalığı karıştırmak için söylüyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olduğunu ifade eden Benderlioğlu, “Allah’ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur. Yoksa bunlar gelse yaptığını da yıkacak. Gelip köprüyü yıkıyorlar, havaalanını yıkıyorlar, orayı burayı yıkıyorlar. Siz şimdiye kadar ne yaptınız ki bundan sonra ne yapacaksınız. Hiçbir şey yapamazlar. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz, temizliğimiz çok iyi. Her gün çarşaf değiştirilir. Biz SSK’ya gittiğimiz zaman çarşaf mı vardı. Yaşlılar altına kaçırır, altında kuruyordu. Şimdi gece, gündüz değişiyor. Yıkanıp ütülenip gelir. Bir doktor var, her gün geliyor. Kim ne diyorsa ortalığı karıştırmak için söylüyor. Dün onlara da söyledim. Neden ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Dışarıya uymayın dedim. FETÖ’nün de PKK’nın da Allah belasını versin'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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