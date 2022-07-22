Elazığ'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu

Elazığ ile Tunceli Pertek karayolunda kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Tunceli Pertek karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ElazığPertek arası sefer yapan 62 AG 900 plakalı minibüs ile 23 HE 653 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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