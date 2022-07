Çalınan kedisini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, gelen mesajla mutluluktan havalara uçtu

Elazığ’da kedisi çalınan bir kişi, dedektif gibi iz sürüp güvenlik kameralarını inceleyerek kedisini bulmaya çalıştı. Önceki gün telefonuna gelen bir mesajla heyecanlanan hayvan sever, belirtilen adrese gittiğinde çalınan kedisine kavuştu.

Olay, 6 gün önce Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Siparişlerden dolayı yoğun olan ve işlerle uğraşan Aysun Goral, bir süre sonra dükkanda kedisini göremedi. Dükkan içerisinde bakındıktan sonra kediyi göremeyince dışarı çıkıp hayvanını aradı. Dışarıda da kediyi göremeyen Goral, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevredeki kameraları incelerken, bir vatandaşın kediyi kucağında götürdüğünü tespit etti. Kedinin çalınmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra dün akşam saatlerinde telefonuna bir mesaj geldiğini belirten Aysun Goral, “Gelen adrese gittiğimizde kedimizi gördük ve çok mutlu olduk” dedi.



"Esnaflarımızın da yardımıyla kamera kayıtlarından bir kişinin kedimizi aldığını tespit ettik"

17 Temmuz'da kedilerinin kaybolduğunu belirten Aysun Goral, "Kedimizi bulmak için kamera kayıtlarını incelemiştik daha sonra polis ekiplerine müracaatta bulunmuştuk. O esnada esnaflarımızın da yardımıyla kamera kayıtlarından bir kişinin kedimizi aldığını tespit etmiştik. Daha sonra arama çalışmaları yaptık, her yere afişler yapıştırdık ve dün akşam itibariyle kedimizin bulunduğu haberi bize ulaştı. Akşam saatlerinde bir kişi telefonumuza mesaj attı ve bu kedinin bizim olup olmadığını sordu, biz de ilk başta uzaktan çekim olduğu için tanıyamadık ve yakın görüntü istedik. O da gelmeyince gidip bakmaya karar verdik. Dedikleri yere gittiğimizde bizim kedimiz olduğunu fark ettik ve kedimizi alıp geldik. Bizlere ulaşan vatandaş basından ve sosyal medya üzerinden bizlere ulaştığını söyledi" dedi.



"Bir dedektif gibi iz sürüp her yere afişler yapıştırdık"

Kedisi bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Goral, "Kedimiz bizim için aileden birisi gibi olmuştu. O bir hayvan değil de ailenin bir parçası gibiydi tüm hareket ve davranışlarıyla aileden biri olduğu için kedimizi çok benimsemiştik. Biz kedimiz kaybolduğu andan itibaren tüm esnafın kamera kayıtlarını inceledik. Bir dedektif gibi iz sürüp her yere afişler yapıştırdık ve kedimize çok şükür ulaştık. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Kedimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Kedimiz de ortamına kavuştuğu anda rahatladı. Bize mesaj atan vatandaş kedinin kendisine kimseyi yaklaştırmadığını ifade etti. Bizim kedimiz normalde kimseyi tırmalamaz, sevince kaçmayan çok uysal bir kedidir fakat yabancı bir ailede birkaç gün kaldığı için kendisi de vahşileşmişti fakat kendi ortamına gelince uysallaştı" diye konuştu.

