Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor

İHA

Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor

Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 20222023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos’ta başlayacak.
20222023 sezonu Türkiye Deplasmanlı Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ SYSK, yeni sezon hazırlıkları için 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacak.
Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başantrenör ve Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, "Rabbim tüm takımlarımıza kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Biz geçen sezon çok şanssızdık. Sporcularımızın üç tanesi çapraz bir tanesi menüsküs ameliyatı oldu. Çok şükür hepsi yavaş yavaş sahalara dönmeye başlıyor. Bu şansızlığımız Türkiye Şampiyonaları’nda da devam etti. Çoğu finali kıl payı kaçırdık. Ama yine de sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bizden kat kat üstün bütçeli birçok takımı geride bırakıp tüm kategorilerde Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına girmeyi başardılar" dedi.

“Kıbrıs’ta kamp ve turnuvaya katılacağız“
Tunus, Cezayir, Romanya ve Kıbrıs gibi ülkelerin katılacağı Uluslararası Plaj Hentbolu turnuvasında boy göstereceklerini ifade eden Bayraktar, "Nasip olursa 20222023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacağız. 28 Temmuz 2022 tarihinde sağlık kontrolünden geçip 1 Ağustos 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitmeyi planlıyoruz. Aynı tarihlerde Kıbrıs’ta yapılacak olan Tunus, Cezayir, Romanya ve Kıbrıs gibi ülkelerin katılacağı Uluslararası Plaj Hentbolu turnuvasında katılacağız. Yine Kıbrıs liginde mücadele eden takımlarımızla hazırlık müsabakaları yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı
Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi
Elazığlı gençler Akdeniz’de
YEREL HABERLER Elazığlı gençler Akdeniz’de
Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu
Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı
'Sarı altın' hasadında çiftçinin yüzü gülüyor Elazığ’da kayısı mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER 'Sarı altın' hasadında çiftçinin yüzü ...
Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı
Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı Panodan kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince olanlar oldu, 40 dairenin elektronik cihazı yandı Sitede yaklaşık 400 bin lira hasar meydana geldiği bildirildi
YEREL HABERLER Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu ...
Elazığspor'un yeni Teknik Direktörü Çelik: "Elazığspor benim için önemli bir yer"
YEREL HABERLER Elazığspor'un yeni Teknik Direktörü Çelik: ...
Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece Elazığlı fırıncıların 100 derecede zorlu ekmek mesaisi
YEREL HABERLER Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, ...
Ankara’dan gelen gençler Elazığ’ı gezdi
YEREL HABERLER Ankara’dan gelen gençler Elazığ’ı gezdi
Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı
Elazığ'da tarlada çıkan yangını köylüler söndürdü
YEREL HABERLER Elazığ'da tarlada çıkan yangını köylüler söndürdü
Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı 17 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 ...
Otluk alanda yangın paniği
YEREL HABERLER Otluk alanda yangın paniği
CHP’ye tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER CHP’ye tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı ...
Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da bulgur kaynatma sezonu başladı
Bakan Yardımcısı Öncü, Elazığ’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Öncü, Elazığ’da incelemelerde ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da sağlık çalışanlarına moral etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da sağlık çalışanlarına moral etkinliği
Çalınan kedisini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, gelen mesajla mutluluktan havalara uçtu
YEREL HABERLER Çalınan kedisini bulmak için dedektif gibi iz sürdü, ...
Ölbe vadisi ve Deve Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Ölbe vadisi ve Deve Mağarası turizme kazandırılmayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.