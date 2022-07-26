İnşaat sektöründe dijital medya yatırımları artış gösterdi

İnşaat mühendisi müteahhit Basri Tokgöz, inşaat sektöründe dijital medya yatırımlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda inşaat sektöründe hizmet veren kişi ve kurumların neredeyse tamamının sosyal medyayı aktif olarak kullandığını gösterdiğini aktaran Tokgöz, inşaat sektörü için kullanılan en popüler sosyal medya platformları linkedin, twitter ve youtube olduğunu kaydetti. İnşaat sektörü içerisinde sosyal medya araçlarını kullanan ve bu sayede marka bilinirliğini artıran kişi ya da kurumların oranının yüzde 45 civarında olduğunu gösteren araştırmaların olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Herhangi bir gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen insanların yüzde 90’lık kısmı ulaşmak istediği bilgiler için interneti kullanıyor. Bu insanların yüzde 60’lık kısmının fiyat anlaşmasına kadar vardığına dek yapılmış araştırmalar bulunuyor. Dijital pazarlama faaliyetlerine başvuran şirketlerin yüzde 64’lük kısmı pazarlama faaliyetlerini kendi şirketleri içinde ve sosyal medya üzerinden yürütüyor. Bir diğer yandan Deloitte Danışmanlık tarafından yapılmış bir araştırmaya göre 2018 yılında yüzde 44 olan dijital medya yatırımları 2021 yılında yüzde 59’a yükselmiş. Yine aynı araştırmada 2021 yılı içerisinde Türkiye’de dijital medya yatırımlarının 18.8 milyar liraya ulaştığı ortaya konulmuş. İnşaat sektörü içerisinde yer alan kişiler ve markalar kurumsal olarak hareket edebilecekleri gibi, bireysel girişimler de başarıyı getirebilir. Samimiyet, pozitif olmak ve dürüstlük her şeyin başı. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda çok büyük bir istihdam kaynağı. Ayrıca Türkiye’deki yatırımların yaklaşık yüzde 40’lık kısmını da inşaat sektörü oluşturuyor. Böylesine yatırım yapılan büyük bir sektör içerisinde, özellikle Avrupa Birliği katılım süreci ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde de artış gözlendi" dedi.

Tokgöz otomotivden inşaata, kozmetikten prodüksiyona çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

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