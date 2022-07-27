Elazığ´da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-07-27 15:33:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.