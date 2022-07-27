Elazığ´da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-27 15:33:39



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