Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı

Yurtbaşı eski Belediye Başkanı merhum Mustafa Ergin adına düzenlenen koşuyu Oğlum Kayra isimli safkan kazandı.

At sahipliği ve yetiştiricilik yapan aynı zamanda 1994 yılında Yurtbaşı Belediye Başkanlığına seçilen merhum Mustafa Ergin adına Elazığ Hipodromu’nda düzenlenen koşu, önceki akşam gerçekleştirildi. 4+ yaşlı safkan Arap atlarının birincilik mücadelesi verdiği yarış, bin 200 metre mesafe kum pistte yapıldı. 2022 yılı Mustafa Ergin Koşusu'nu jokeyi İsa Akyavuz ile start alan, Metin Arslan'ın sahibi ve Şemsettin Toydemir'in de yetiştiricisi olduğu Oğlum Kayra, geçen yıl olduğu gibi yine kazandı. Vedat Önder'in antrene ettiği 9 yaşlı at, bu galibiyetiyle kariyerindeki 19'uncu birinciliğini elde etmiş oldu. 9 safkanın katıldığı koşuda Bilirkişi ikinci olurken, Özakbey üçüncü, Yutangirdap dördüncü ve Boztepebeyi de yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Koşunun galibi Oğlum Kayra için bitiriş derecesi 1.26.08 olurken, farklar ise 3.5 boy 1.5 boy boyun 5 boy şeklinde sonuçlandı. Koşu sonrası şeref tribününde düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Metin Arslan’a kupasını merhum Mustafa Ergin'in kızı Doç. Dr. Esma Ergin Kuru takdim etti. Feridun Ergin, kazanan atın jokeyi İsa Akyavuz'a, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin de kazanan atın antrenörü adına Metin Arslan'a plaketi verdi. Törende İbrahim Ergin, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik'e günün anısına plaket takdim etti.

23 Kasım 1955 yılında Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde doğan Mustafa Ergin, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra hayvancılık ve seracılık alanında çalışmaya başladı. 30 Mart 1994 yılında mahalli idare seçimlerinde Yurtbaşı Belediye Başkanı olarak seçildi. Görevi süresince Yurtbaşı Belediyesi'ne önemli hizmetlerde bulunarak, istihdam alanları oluşturdu. Elazığ Hipodromu'nun, Yurtbaşı ilçesine yapılmasına destek veren Mustafa Ergin, at sahibi olarak Bey Bora, Filika, Erginer ve Kaplanbey isimli safkanlarıyla önemli yarışlar kazandı.

Ergin, 9 Mart 2018 yılında görevi başında vefat etti.

