Dalmış Beauty cilt bakımının püf noktalarını açıkladı

Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, cilt bakımının püf noktalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Derinin insan vücudundaki en büyük en önemli organlarından olduğunu kaydeden Dalmış, cilt bakımı söz konusu olduğunda, birkaç seçeneğin olduğunu söyledi. Cilt bakımını kişinin kendisinin yapabileceği gibi bunu başkasına da yaptırabileceğini aktaran Dalmış, “Her iki durumda da en iyi profesyonel cilt bakımını almak söz konusu olduğunda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Cilt bakımı yaptıracak olan insanların yapması gereken ilk şey, cildinin nasıl görünmesini ve nasıl hissetmesini istediklerini bildiklerinden emin olmaktır. Bu, bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olabilecek bir profesyonel bulmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, işi yapan birinin müşterinin cildiyle ne yapması gerektiğini bilmesini de kolaylaştıracaktır. Profesyonel cilt bakımından iyi sonuçlar almanın önemli yönü, bu hizmetlerle ilgili deneyiminizi etkileyebilecek herhangi bir alerji olup olmadığını öğrenmektir. Bazı kişilerin, tedavi seansı sırasında belirli ürünler veya prosedürler üzerinde kullanılmasıyla ilgili sorunlara neden olabilecek alerjileri olabilir. Bu olduğunda, önceden önlem alınmazsa ciltlerinde ciddi hasarlara neden olabilir. Bu tür durumları dikkate almak, etkili bir cilt bakımı hizmetinin olmazsa olmazıdır” dedi.



“Cildinizi güneşten koruyun”

Etkili bir cilt bakımı yaptırmanın her şeyi tek başına çözmeyeceğini ifade eden Dalmış, “Cilt bakımı sonrasında özellikle güneşten korunma ile ilgili talimatları özenle takip etmeniz son derece önemlidir. Bu, UV ışınlarının olumsuz etkisinden güneş kremiyle korunmasını şart kılar. Birçoğumuz görünüşümüzü, özellikle de cildimizi iyileştirmenin yollarını arıyoruz. Daha genç ve sağlıklı görünmesini istiyoruz. Bunu yapmamızın birçok yolu var. Bunun bir yolu, profesyonel bir cilt bakım merkezini tercih etmek en mantıklı seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Cilt bakımınızla ilgili profesyonel yardım almak istiyorsanız, iyi bir merkez nasıl seçeceğinize dair bazı ipuçlarına dikkat etmeniz şarttır. Tercih edeceğiniz merkezin, sorununuzu giderme konusunda deneyimleri olup olmadığını öğrenmelisiniz. Bu oldukça önemlidir. Çünkü tüm merkezler insanların ciltleriyle ilgili her türlü sorunu çözme konusunda yeterli olamayabilirler” diye konuştu.

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