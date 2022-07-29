Elazığ'da çölyak hastaları için kantinlerde örnek proje

Elazığ’da çölyak hastası öğrencilerin kantinlerde tost ve diğer ürünleri yemesi içim anlamlı bir projeye imza atıldı.

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği ve Elazığ Çölyak Hastaları Derneği ortak bir projeye imza attı. İl genelindeki okullardaki tüm kantinlerde çölyak hastası öğrencilerinde kantinlerde tost ve diğer yiyecekleri yemesi sağlanacak. Bu çerçevede Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği tarafından çölyak hastası öğrencilere tost yapılması için kantinlere tost makinesi dağıtılacağı bildirildi.

Yapacaklarını çalışmanın Türkiye’de bir ilk olacağını belirten Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan, “Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği ve Elazığ Çölyak Hastaları Derneği birlikte yaptığımız ortak çalışma ile Haziran ayında çölyak hastası çocuklarımıza tost şenliğimizi yaptık. Etkinlik için çocuklarımız ve veliler bizlere çok teşekkür etti. Etkinlikten sonra çocuklarımızın gözleri gülüyordu. Tost şenliğimizde çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi bütün okullarımıza tost makinesi vereceğiz. Bundan sonraki süreçte çocuklarımız daha güvenilir bir şekilde kantinlerimizde tost, cips ve bisküvi çeşitlerini alabilecekler” dedi.

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan, “Çölyak hastası çocuklarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız. Çocuklarımız kesinlikle mağdur olmayacaklar. Çocuklarımızın anneleri ve babaları içleri rahat olsun. Çocuklarımıza kantinlerimizde her türlü hizmeti yapacağız. Türkiye’de ilk olarak biz yaptık. İnşallah bu uygulama ülkemizde yaygınlaşacak. İnşallah ülkemizde tüm kantinlerinde çölyak hastası öğrencilerin tost yapılması için bir tost makinesi olacak. Bundan önceki süreçte çölyak hastası çocuklarımız kantinlerimizde alış veriş yapamıyordu. Çocuklarımız evde getirdikleri yiyecekleri sadece yiyebiliyordu. Çocuklarımız arkadaşlarından ayrı yiyip içiyorlardı. İnşallah çocuklarımız bu süreçten sonra mağdur olmayacaklar” diye konuştu.

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