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Elazığ’da virajı alamayan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı

İHA

Elazığ’da virajı alamayan otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı

Elazığ’da virajı alamayan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 FA 336 otomobil, refüje çıktı. Refüjde bir süre giden araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımı ile kaldırılarak götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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