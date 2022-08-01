Dili boğazına kaçtı, kuyumcu kurtardı; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi. Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi. Kuyumcu ise şekeri düşen kişinin boğazına kaçan dilini çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-01 14:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.