Elazığ´da düğün dönüşü kaza: 14 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ADANA´daki düğünden Elazığ´a dönenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ElazığMalatya yolu Öksüzuşağı köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş.'nin kullandığı 23 AJ 157 plakalı minibüs, dönüşte kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-06 12:01:24



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