Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, dedektör köpek 'Alex' ile yapılan aramada, 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta yakalanan 2 kişi ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ-Bingöl yolundaki polis uygulama noktasında, M.K. ve H.Y.'nin içinde olduğu araç durduruldu. Yapılan aramada, dedektör köpek 'Alex'in tepki verdiği yerde, 254 gram metamfetamin bulundu. Şüphelilerin 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'hırsızlık' suçlarından 2 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi. Başka kişilere ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıkan M.K. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-06 17:35:30
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