Elazığ'da, kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile başka otomobilin arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Güney çevre yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAV 386 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-13 17:44:00



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