Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2)

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MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı´nda piknik yaparken serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kızılay´ın Elazığ Kovancılar ilçe Başkanı Hüseyin Yüksel'in (42) cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ´ın Kovancılar ilçesine getirilen Yüksel'in cenaze törenine Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Kızılay'ın Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüksel, okunan duaların ardından göz yaşları içerisinde defnedildi. (DHA)Serhat ÖZDEMİR/ KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Kovancılar Serhat ÖZDEMİR

2022-08-14 20:32:01



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