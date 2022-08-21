İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da iki aile arasında bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1´i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Ahmet Durman (30) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, polis olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltın aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-21 21:18:52



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