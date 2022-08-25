Sopayla güvenlik kamerasını kırıp, 30 bin TL´lik malzeme çaldı



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir iş yerine giren şüpheli, güvenlik kamerasını sopayla kırıp 30 bin TL´lik malzeme çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 21 Ağustos günü ElazığDiyarbakır kara yolu üzerinde bulunan sanayi sitesindeki bir otomotiv firmasının deposunda meydana geldi. Depoya giren şüpheli, içeride güvenlik kamerası olduğunu fark edince, yüzünü, tişörtüyle kapattı. Daha sonra burada bulduğu sopayla güvenlik kamerasına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli, 30 bin TL değerindeki çoğu alüminyum yedek parçası olan malzemeleri alıp kaçtı.

Bir gün sonra iş yerine gelip hırsızlık olayını fark eden firma çalışanları, polise haber verdi. Gelen ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-25 15:39:04



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