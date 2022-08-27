Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ElazığDiyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında araçları durdurup arama yaptı. Bir araçta narkotik köpeği `Alex´ ile yapılan aramada 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-27 16:16:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.