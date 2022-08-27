Araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ElazığDiyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında araçları durdurup arama yaptı. Bir araçta narkotik köpeği `Alex´ ile yapılan aramada 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-27 16:16:03
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