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Elazığ´da 6 ilden personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

DHA

Elazığ´da 6 ilden personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6 ilde görev yapan 345 personelin katılımıyla olası 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanabilecek yangınlara müdahale ve enkazda kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı. 
AFAD Başkanlığı´nın organizasyonuyla olası 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar ile kurtarma çalışmalarına ilişkin deprem tatbikatı yapıldı. Hazar Gölü kenarında gerçekleştirilen tatbikata Elazığ´ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'dan toplam 345 personel katıldı. Tatbikatı Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de izledi.
Senaryo gereği yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından müdahaleye gelen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması yaparken, UMKE ekipleri de yaralıları enkaz altından çıkardı. Bazıları AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarılırken, senaryo gereği suda bulunan bir kişi ise İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 
Vali Ömer Toraman, yıl sonuna kadar tatbikatlara devam edeceklerini ifade ederek, "Ülkemiz her türlü afetlere maruz kalabilecek bir coğrafi özelliğe sahip. Bugün bölgesel bir tatbikat yaptık. O yüzden her türlü afete karşı tekrar tekrar mevcut yapımızı, kabiliyetimizi ve pratiğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Elazığ'ın kendi kurumsal kapasitesinin ötesinde yerel imkanları aştığı için AFAD Başkanlığı´ndaki koordinasyon merkezinin talimatıyla Diyarbakır'dan, Bingöl'den Tunceli'den Malatya'dan ve Adıyaman'dan da ilgili ekiplerimiz bizlere destek verdi. Onlar da yaklaşık 3 gündür burada sahadalar. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Tatbikatın ardından katılımcılara sertifika verildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-05 19:51:06

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