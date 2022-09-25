Lokantadan bozuk para hırsızlığı kamerada

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da lokantanın camını açarak içeri giren şüphelinin kutu içerisindeki bozuk paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül´de 05.45´te İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokantanın önüne gelen şüpheli elindeki su şişesini yere bıraktıktan sonra, camı açarak içeri girdi. Dışarıda güvenlik kamerasını fark etmediği için yüzü açık olan şüpheli, içerideki güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. İçeride kısa süre kalan şüpheli çekmeceleri karıştırdı. Çekmecede bulunan kutudaki bozuk paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden işletme sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-09-25 18:20:33



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