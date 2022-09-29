Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

DHA

Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı


Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu´nda meydana geldi. Ö.M. yönetimindeki 23 P 3427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-29 19:46:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Keban'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Keban'ı ...
AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda basın toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Demiröz, AK Parti Elazığ İl ...
Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı
YEREL HABERLER Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" ...
Elazığ, Mardin ve Siirt'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı
YEREL HABERLER Elazığ, Mardin ve Siirt'te öğrenciler yaya ...
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan, Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan, Kaymakam ...
Baskil'e doğal gaz müjdesi
YEREL HABERLER Baskil'e doğal gaz müjdesi
Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve ...
Kaymakam Kundakçı, Kömürhan Jandarma Karakolunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı, Kömürhan Jandarma Karakolunu ...
Baskil Belediyesinden, yol yapım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Baskil Belediyesinden, yol yapım ve onarım çalışması
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Zeytinburnu Belediyesince Sivrice'ye kazandırılan kültür ve kongre merkezi açıldı
YEREL HABERLER Zeytinburnu Belediyesince Sivrice'ye kazandırılan ...
Elazığ'da 139 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 139 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia ...
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Baskil'de ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Baskil'de ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.