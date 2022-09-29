Elazığ'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu´nda meydana geldi. Ö.M. yönetimindeki 23 P 3427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-29 19:46:57



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