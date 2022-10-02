Şehit Astsubay Ataş´ın cenazesi Elazığ´a getirildi (2)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi. Şehit Ataş için, Merkez Camii´nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8´inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

MÜFTÜ VASİYETİ HATIRLATTI

İl Müftüsü Selami Aydın, Şehit Ataş´ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini hatırlayarak, "Şehidimizin bir vasiyeti var. Onu arkadaşlarına söylemiş. Bayramda babamın annemin elini öpün demiş. Şehidimizin emaneti babası ve annesi, milletimizin emanetidir. Yusuf şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ellerinden öpüyoruz, onların sayesinde ayaktayız" dedi. Törenin ardında Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş´ın naaşı top aracına konularak aile mezarlığına götürüldü. Şehit Ataş, burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-02 14:46:08



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