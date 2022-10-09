Elazığ'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak içki üretilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-09 11:03:18



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