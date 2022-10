Elazığ'da kadın muhtarların köylerine güvenlik kameralı koruma

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla valilik, İl Özel İdaresi ve jandarma koordinesinde; kadın muhtarların daha güvenli ortamda görev yapmalarının sağlanması amacıyla belirlenen kritik noktalara kamera sistemi kuruluyor. Sistem, 42 sabit ve 2 hareketli kameradan oluşuyor.

Kentte kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin sağlanması; başta 'hırsızlık', 'gasp' ve 'dolandırıcılık' olmak üzere her türlü suçun önlenmesi ve trafik güvenliği için kentte 8 kadın muhtarın görev yaptığı köyler ile jandarma tarafından tespit edilen toplam 21 noktaya yaklaşık 1 milyon lira harcanarak 42 sabit ve 2 hareketli kameradan oluşan güvenlik kamerası sistemi kurulmaya başlandı.

Merkeze bağlı Koparuşağı köyünün muhtarı Gülcan Çeşme, kadın muhtarlara verilen değerden dolayı teşekkür ederek, "Şu anda köyümüzde ve geçiş noktalarına 5 kamera sistemi takılı. Biz muhtarların güvenliğinden dolayı kameralar takıldı" dedi.

Temur köyü muhtarı Emine Altuntaş ise "Kamera sistemiyle güvenliğimiz konusunda çok memnun kaldık. Bilakis kadın muhtarlar için çok iyi oldu. Etrafta hırsızlık olabilir, diğer olaylar olabilir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Özel İdaresi'nde elektrik ve elektronik mühendisi Gamze Yıldız da "Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla jandarmanın belirlemiş olduğu kritik noktalara görüntüleme sistemleri kurulacaktır. Bunun için özel kamera direkleri kullanılmıştır. Aynı zamanda 13 noktada 42 sabit kamera ile jandarmanın belirlemiş olduğu noktaları görüntüleme kayıt cihazımızla birlikte izleme yapılacaktır. İki noktada da 2 hareketli kamera ile görüntüleme sağlanacaktır. Sugözü Mahallesi, Yemişlik Mahallesi, Arındık, Hankendi, Gölköy, Sütlüce, Günbağı, Gümüşbağlar ve merkezde 13 noktamız mevcuttur. Bununla birlikte kadın muhtarlarımızı önemsediğimiz için ve onların teknoloji ile daha yakından tanışmalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık yapmış bulunmaktayız. Kadın mühendis olarak da bununla gurur duymaktayım. 8 farklı köyümüzde 16 kameramız, görüntüleme sistemimiz ve kayıt cihazımızı kadın muhtarlarımızın daha rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla kurmuş bulunmaktayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-10 12:35:42



