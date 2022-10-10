Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" vasiyeti yerine getirildi. Elazığ Valiliği´nin sosyal medya hesabından da paylaşım yapılarak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif´in ailesiyle Şehit Yusuf Ataş´ın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif´in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, ölmeden bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" sözleri, izleyenleri duygulandırmış ve LÖSEV´e bağış yağmıştı. LÖSEV de Ataş´ın vasiyetiyle ilan vererek, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. İlanda ayrıca şehit Ataş ile lösemili bir çocuğun fotoğrafına yer verilerek, "Sizi birlikte yaşatacağız" yazıldı.

Elazığ Valiliği´nin sosyal medya hesabından da paylaşım yapılarak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif´in ailesiyle şehit Yusuf Ataş´ın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif´in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit düşen Kahraman Hemşehrimiz P. Asb. Çvş. Yusuf ATAŞ´ın vasiyeti yerine getirildi. Valimiz Ömer Toraman,şehidimizin ailesi ve ilimizde lösemi tedavisi gören Elif´in ailesi ile bir araya geldi. Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda 6 yaşındaki lösemi hastası Elif kızımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu vesile ile Şehitlerimize Allah´tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-10 14:26:59



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