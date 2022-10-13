Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir kafede meydana gelen bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Yusuf Doğan yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Park´ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede bir araya gelen Osman D., Abdulkadir Y. ve Yusuf Doğan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Doğan ile Osman D. ve Abdulkadir Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-13 23:10:59



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