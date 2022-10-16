Kardeşinin bıçakladığı sağlıkçı Vahide, toprağa verildi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanıp, hastanede yaşamını yitiren sağlık personeli Vahide Duran (51), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 14 Ekim´de akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi personeli Vahide Duran ile erkek kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., bıçakla ablasını yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerinden kaçarken, Vahide Duran, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Duran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duran´ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, M.K. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.K.´nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Duran´ın cenazesi yakınları tarafından alınarak kentte aile mezarlığına defnedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-16 11:22:35



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