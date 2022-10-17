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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak devrilen şeker pancarı yüklü TIR´ın sürücüsü yaralandı. Tonlarca şeker pancarının döküldüğü yol, temizlik işleminin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda Gölardı köyü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şeker pancarı yüklü 21 VF 139 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, tonlarca şeker pancarı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, şeker pancarları temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-10-17 22:46:58



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