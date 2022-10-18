Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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ELAZIĞ, (DHA)AFAD verilerine göre, Elazığ´ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.17´de merkez üssü Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ ELAZIĞ, (DHA)-

2022-10-18 21:42:15



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