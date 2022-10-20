Üzüm bağında 1000 litre kaçak içki ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da üzüm bağına düzenlenen baskında 1000 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B isimli şüphelinin üzüm bağında kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşıldı. Bağa baskın yapan ekipler, 1000 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan G.B.'nin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-20 16:01:54



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