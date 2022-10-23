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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma alıcı gibi davranıp, tarihi eser satıcılarını yakaladı

DHA

Jandarma alıcı gibi davranıp, tarihi eser satıcılarını yakaladı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 5 kişiyi alıcı gibi davranarak yakaladı. Şüphelilerde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 325 gümüş sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den gelen A.S.'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüpheli ile alıcı gibi irtibata geçen ekipler, sikkeler için anlaştı. A.S., N.D., G.Ç., Ş.D. ve A.Y.'ye suçüstü yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 325 gümüş sikke ele geçirdi. Sikkeler, müze yetkililerine teslim edildi. 5 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-10-23 12:34:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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