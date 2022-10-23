Elazığ'da zincirleme kaza: 6 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 6'sı otomobil 1'i kapalı kasa minibüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlığı önünde meydana geldi. Seyir halindeki Gökhan Baydemir idaresindeki 23 AE 123 plakalı otomobil, Alaaddin Öztürk yönetimindeki 23 HF 740 plakalı kapalı kasa minibüs, İbrahim Bağkesen yönetimindeki 23 ABC 880 plakalı otomobil, Onur Buluşlu idaresindeki 23 HE 904 plakalı otomobil, Ahmet Uçar yönetimindeki 23 BT 567 plakalı otomobil, Şevket Güneş yönetimindeki 23 K 2034 plakalı otomobil ve Dilan İgit yönetimindeki 23 BS 456 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-23 23:19:21



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