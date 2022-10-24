Elazığ'da, iki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde ElazığBingöl kara yolunun 48´inci kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden M.K. idaresindeki 23 ABA 218 plakalı otomobil, kavşakta Ö.S.´nin kullandığı 23 ACH 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-10-24 15:48:47
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