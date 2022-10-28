Elazığ'da 938 adet sahte 100 TL'lik banknotla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 938 adet sahte 100 TL´lik banknotla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu. İstanbul'dan gelen araçta yapılan aramada, gizli bölmede 938 adet sahte 100 TL´lik banknot ele geçirildi. Araçtaki M.C.A. (26), N.K. (19) ve G.G. (24) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-10-28 16:12:13
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