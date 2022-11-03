Elazığ´da 2 ton 600 litre sahte şarap ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, jandarmanın eş zamanlı düzenlediği operasyonda 2 ton 600 litre sahte şarap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada İ.Ç. ve M.M.´nin, evlerinde kaçak şarap ürettiği bilgisine ulaşıldı. Adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 ton 600 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-03 11:27:39



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