Elazığ Harput, Bitlis Tatvan turistik tren seferi başlıyor

Seyahat severlerin ve kültür turizm tutkunlarının gözdesi Turistik Tatvan treni kalkıyor. Gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, seyahat sevenler bu trende seyahat edecek.

Ankara Tatvan turistik seferi 6 Ağustos tarihinde hareket edecek. Tren Elazığ ve Bitlis’in tarihi ve kültürünü keşfetmek için yola çıkacak. Turizmin canlandırılmasından tarihi mekanların tanıtımına, sanatın çeşitli alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bitlis Valisi Ömer Karaömeroğlu, "Tatvan, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turistik potansiyele sahip. Turistik Tatvan Treni, bu potansiyeli daha geniş kitlelere tanıtacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi. REKLAM