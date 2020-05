Elazığ'ın kanyonları baharın renkleriyle büyülüyor

AA

Elazığ'da coğrafi olarak geçen yıl keşfedilen ve 45 milyon yıllık olduğu ifade edilen doğa harikası Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları ilkbaharın renkleriyle kartpostallık manzara oluşturuyor. Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı kanyonu ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonu, karstik oluşumları, mağaraları, kuş popülasyonu, kendine has flora ve faunasıyla hayranlık uyandırıyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyonlar, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile ilgi gören Elazığ'ın turizm potansiyelini artırdı.Yer altı sularının meydana getirdiği akarsuyun 4,5 kilometrelik Saklıkapı kanyonundan geçerek Keban Baraj Gölü'ne dökülmesi ile oluşan sulu yürüyüş parkuru, AA ekibince görüntülendi.

Sulu parkur, kanyonları doğa tutkunlarına ilkbahar aylarında rahat ve keyifli bir yürüyüş imkanı sağlıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkışa kısıtlama getirilmesi nedeniyle ziyarete izin verilmeyen, doğal sit alanı olarak tescil işlemlerinin sürdüğü kanyonlar, salgın riskinin sona ermesinin ardından doğaseverleri ağırlayacak.

- "Turizm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım öncülüğünde ilde turizme yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.Coğrafi anlamda geçen yıl keşfedilen ve 45 milyon yıllık Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının il ve ilçenin turizmine büyük bir zenginlik kattığını ifade eden Murat, "Şu an ülke olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor ancak biz ilçemizle alakalı turizm çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz." dedi.İlçedeki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları ile Mar Ahron Manastırı, Tomisa Kalesi, Körpınar Höyüğü, köprüleri, karstik mağaraları, tarihi yerleşim alanları, kayısı bahçeleri ve 118 kilometrelik Karakaya Baraj Gölü sahilinin görülmeye değer olduğuna işaret eden Murat, tüm bu güzellikleri salgının sona ermesiyle hep birlikte gezileceğini, görüleceğini aktardı.

Murat, Saklıkapı kanyonundan akan akarsuyun kanyonda ilkbaharda yürüyüş yapacaklara eşsiz bir deneyim sunacağını dile getirerek, kendine has doğal oluşumları ve manzarası ile her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyonları insanların hayranlıkla gezdiğini aktardı."Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği, yer yer 200 metreye varan yüksekliği ile 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla ziyaretçilerini eşsiz doğa manzaraları sunuyor." diyen Murat, şunları kaydetti:

"İlkbaharda yaptığımız incelemede vadi tabanı boyunca yer alan yeraltı sularının oluşturduğu akarsuyun kanyondan geçtiğini gördük. Sadece ilkbahar aylarında görülebilen bu durum kanyona dünyada eşi ve benzeri olmayan bir güzellik katıyor. Doğa ve macera tutkunlarının eşsiz karstik oluşumların arasında akarsu içerisinde yürüyüş yapma imkanı bulacağı Saklıkapı kanyonu, bu özelliğiyle ziyaretçilerine dünya da eşi ve benzeri olmayan farklı bir deneyim sunacak."

- "Kanyonların ziyarete açılmasını doğa tutkunlarımız sabırsızlıkla bekliyor"

Vali Kaldırım'ın talimatı ile özellikle Saklıkapı kanyonunu ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için bazı noktalarda doğal oluşumu bozmadan yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Murat, bu kapsamda tekneyle ulaşımın daha rahat sağlanması için her iki kanyona iskele yapılması için ihalenin İl Özel İdaresi tarafından yapılarak, yer tahsisinin gerçekleştirildiğini aktardı.Murat, şöyle konuştu:"Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarımız doğal güzellikleri ile Fırat Nehri üzerinde adeta bir inci gibi konumlanmış bulunuyor. Elazığ Valiliği koordinesinde kanyonların tam yer tespitini yaptırarak, tescillenmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer alacağına inandığımız kanyonların ziyarete açılmasını doğa ve macera tutkunlarımız sabırsızlıkla bekliyor. Kovid-19 salgının hayırlısıyla sona ermesinin ardından herkesi ilçemizdeki bu nadide güzellikleri görmeye davet ediyorum."