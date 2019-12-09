AA

Elazığ'ın Keban ilçesinde yetiştirilen alabalık Avrupa'ya, somon ise Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor.

Keban ve Karakaya baraj gölleri üzerinde yer alan tesislerde üretilen balıklar, yurt dışına da gönderiliyor. Keban ilçesindeki tesislerde bu yılın 11 ayında yaklaşık 18 bin ton alabalık, bin ton civarında ise somon üretildi. Burada yetiştirilen alabalığın yaklaşık 10 bin tonu başta Almanya, Hollanda, Belçika ve Rusya'ya ihraç edilirken, somon ise Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

"68 BİN HEKTAR SU YÜZEYİ ALANINA SAHİP"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da yeni yatırımlarla su ürünleri üretiminin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Geçen yıl 17 bin ton civarında gerçekleşen alabalık üretiminde bu yıl yüzde 1 artış olduğunu ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Elazığ'da su ürünleri üretimimiz hız kesmeden devam ediyor. Uzun yıllardır alabalık üretimi ile Türkiye birincisi olduğumuz gibi 2019'da 18 bin tonun üzerindeki üretimimizle yine birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Özellikle 68 bin hektar su yüzeyi alanına sahip olan ilimizde alabalık yetiştiriciliği için birinci sınıf su kalitesine sahip olmamız bu avantajı ortaya çıkarmaktadır. 160 civarında kafes balıkçılığı yapan tesiste yapmış olduğumuz üretim ile Türkiye'deki en fazla alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz."

LEZZETİ TALEBİ ARTIRIYOR

Karahan, temiz, serin ve oksijen yönünden zengin sulara sahip Elazığ'da yetişen alabalıkların lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gördüğünü belirtti.

Talepteki artışın ihracata da yansıdığını aktaran Karahan, "Elazığ'ın kaliteli sularında yetişen alabalığımızı sadece Türkiye'nin sofralarına değil, aynı zamanda Almanya, Hollanda ve Belçika gibi bir çok Avrupa ülkesinin sofrasına gönderiyoruz." dedi.



Karahan, bu yıl 10 bin ton alabalık ihracatının yanında Uzak Doğu ülkelerine de soman göndermeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen sene 450 ton somon ihraç ettik. Bu yıl bin ton civarında somon balığını Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'ya gönderiyoruz. Elazığ'ın kaliteli sularında yetişen somon balığımızı Japonlara sevdirmeyi başardık, severek tüketiyorlar. Japon heyeti ilimize yapmış olduğu ziyaretlerinde, bu kalitedeki somonu ne kadar üretirsek alacaklarını söylediler. Bu ilimizin ve ülkemizin başarısıdır."

Karahan, Keban ve Karakaya baraj gölleri üzerinde yer alan su ürünleri üretim tesislerinin bin 500 kişiye direkt, dolaylı olarak da 3 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

350 GRAMA ULAŞINCA SATILIYOR

Gümüşdoğa Su Ürünleri firması temsilcisi Süleyman Arpacı ise firma olarak bu yıl 10 bin ton civarında alabalık üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arpacı, 2 gram ağırlığında aldıkları alabalıkları 350 gram porsiyon büyüklüğüne kadar yetiştirdikten sonra satışa sunduklarını kaydetti.