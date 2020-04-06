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Fırat Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri, Fırat Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile oluşturulan Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezinin bünyesinde bulundurduğu CNC makinaları ve 3D yazıcı ile 2020 Teknofest Roket yarışması hazırlıklarını askıya olarak günde 1.500-2.000 arasında siperli maske üretimi yapmaya başladı.

Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi üretmiş olduğu siperli maskeler ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren sağlık kurumlarına bu maskeleri ücretsiz olarak gönderiliyor.

Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"F.Ü. Hastanesinin piyasada ki maskeler dışında siperli maske talepleri oldu. Bu talep doğrultusunda İnovasyon Merkezimizde Teknofest'e hazırlık yapan genç arkadaşlarımız projelerini askıya alarak tüm Türkiye’de ki sağlık çalışanlarına destek amaçlı, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden siperli maske üretimi yapmaya başladılar. Özellikle hastanelerimize, doktorlarımıza, sağlık memurlarımıza kullanabileceği daha verimli, daha kullanışlı ve insanların nefesini daraltmayan, daha ferah bir maske modeli geliştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elazığ OSB Yönetim Kurulu olarak dünyayı tehdit eden bu virüsün bir an önce son bulmasını diliyoruz. Son bulması içinde ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız."

F.Ü. Makine Mühendisliği öğrencilerinden İsmet Özen ise yaptığı açıklamada, “Günlük olarak yaklaşık 1500-2000 adet siperli maske üretimi yapmaktayız. Bu yıl 2020 Teknofest Roket yarışmasına katılacaktık. Bunun için Elazığ OSB bünyesinde bulunan Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezinde bir araya gelmiştik. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken koronavirüs ortaya çıktı. Biz de öncelikle sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla elimizde olan 3 boyutlu yazıcı ile deneme amaçlı siperli maske üretimine başladık. Yaptığımız prototip maskeler uygun görülüp ilgi artınca bizler de burada 8 kişilik ekibimiz ile seri üretime geçtik. Şu anda sağlık çalışanlarına gönüllü olarak siperli maske yapıyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle üretime destek vermeyi hedefliyoruz. Devam eden solunum destek cihazı çalışmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezinin AR-GE merkezi olması dolayısıyla F.Ü. Tıp Fakültesinden vantilatör cihazları ile ilgili talep geldi. Bizlerde AR-GE birimine vantilatör cihazlarının örneğini üreterek, Milli Teknoloji Hamlesine destek vermeyi hedefliyoruz." dedi.

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