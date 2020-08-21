Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenlerin elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.

Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.

Karar, deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.

Ekli "Elazığ ve Malatya'da Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertlenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayısı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un ek 13'üncü maddesi gereğince verildi.