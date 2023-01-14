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Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ’da 5 sahipsiz köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma
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Elazığ’da sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi iddiasına soruşturma

Elazığ Maden'de arazide bulunan ve zehirlenerek öldürüldükleri öne sürülen 5 sahipsiz köpekle ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ’da 5 sahipsiz köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma
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AA

Elazığ’ın Maden ilçesinde 5 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İlçe merkezi dışındaki boş arazide hareketsiz yatan ve zehirlendikleri öne sürülen 5 sahipsiz köpeğe ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine yetkililer harekete geçti.

AA'nın haberine göre; arazide bulunan ve zehirlendiği iddia edilen sahipsiz köpeklerle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve belediye ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemenin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, yaptığı açıklamada, iddialar üzerine bölgeye ekip gönderildiğini, boş arazide hareketsiz yatan köpeklerin öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Köpeklerin nasıl öldüğüne ilişkin savcılıkça başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, belediye olarak da konunun takipçisi olduklarını ifade eden Yavuz, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde belediyenin veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğneyle bayıltarak topladığı sahipsiz köpeklerin de yer aldığını dile getirdi.

"ÖLÜ KÖPEKLER İLE BELEDİYE EKİPLERİNİN TOPLADIĞI KÖPEKLER AYNI DEĞİL"

Yavuz, sahipsiz köpeklerin zaman cadde ve sokaklardan toplatıldığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine veteriner teknikeri gözetiminde ilgili belediye personeli yardımıyla uyuşturucu iğneyle bu hayvanlar bayıltılarak sokaklardan toplanıyor. Sokaktan toplanan başı boş hayvanlar kuduz aşıları ve kısırlaştırma işlemleri sonrası uygun muhitlerde tekrar doğaya bırakılıyor. Boş arazide bulunan ölü köpekler ile belediye ekiplerinin topladığı köpeklerin aynı olmadığını görüntülerden de görebiliyoruz."

Konuya ilişkin soruşturma açıldığını vurgulayan Yavuz, "Arazide ölü bulunan sahipsiz köpeklerle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu hayvanların ölümünde herhangi bir insan unsuru varsa gerekli cezai işlem uygulanacaktır." dedi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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