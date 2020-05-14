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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenledi.

Mustafa Uc'un haberine göre, operasyonda polis ekipleri şüphelilere ait evde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 1100 adet Captagon hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 TL para buldu.

Gözaltına alınan A.A., N.A. ve G.A. isimli Suriye uyruklu şüpheliler, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan emniyetteki 1 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı karşısına çıkan 3 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli A.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.A ve G.A ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.