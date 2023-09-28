Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı
Mirzali Y. idaresindeki hafif ticari araç, Gündeğdi köyü yolunda Yavuz K'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.